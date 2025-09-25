SIDERWEB - La community dell'acciaio

Microsoft e Stegra insieme per l’acciaio verde

Dal nuovo impianto di Boden arriverà acciaio con il 95% di emissioni in meno, destinato ai data center

25 settembre 2025

Stegra aderisce a LESS aisbl - L’azienda punta a produrre acciaio a emissioni prossime allo zero fin dal primo giorno

10 settembre 2025

Stegra aderisce a LESS aisbl

L’azienda punta a produrre acciaio a emissioni prossime allo zero fin dal primo giorno

di Sarah Falsone
Stegra cerca nuovi fondi per completare l’impianto di acciaio verde a Boden - L’ex H2 Green Steel valuta finanziamenti pubblici, azioni e debito dopo i 6,5 mld € raccolti nel gennaio 2024

4 settembre 2025

Stegra cerca nuovi fondi per completare l’impianto di acciaio verde a Boden

L’ex H2 Green Steel valuta finanziamenti pubblici, azioni e debito dopo i 6,5 mld € raccolti nel gennaio 2024

di Sarah Falsone
Acciaio Sostenibile - Scopri l'anima "green" della siderurgia attraverso notizie e report dedicati a transizione verde e decarbonizzazione

22 giugno 2023

Acciaio Sostenibile

Scopri l'anima "green" della siderurgia attraverso notizie e report dedicati a transizione verde e decarbonizzazione

di Redazione siderweb
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025
siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
ARTICOLI SIMILI

31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

siderweb on air - 2026: CBAM e nuovi strumenti di difesa commerciale

24 settembre 2025

Le autorità europee hanno aperto una consultazione pubblica per ricevere commenti sul CBAM entro il 25 settembre, ma l'entrata ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti