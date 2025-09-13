STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica

Con alle spalle una storia più che centenaria, US Steel è stata al centro delle cronache per la lunga e travagliata trattativa con il colosso giapponese Nippon Steel. Un’operazione da 14,9 miliardi di dollari che ha infiammato l’opinione pubblica americana e, nell'arco di oltre un anno e mezzo, ha visto i presidenti Joe Biden e Donald Trump schierasi contro una possibile fusione.

Tuttavia, a giugno è arrivata la svolta: Trump ha autorizzato la partnership e a metà mese è stato formalizzato l’accordo tra le due aziende. In questa punta riassumiamo gli oltre centovent’anni di storia di US Steel ed esaminiamo l’M&A che, di fatto, l’ha portata a far parte del gruppo Nippon Steel.

Ad aitarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

