SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios...

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11

Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

12 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini Header MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11 - Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

12 settembre 2025

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11

Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Redazione siderweb
Tenaris: tubi e rivestimenti per il primo sviluppo offshore del Suriname - L’azienda fornirà 84mila tonnellate di prodotti a TotalEnergies e Saipem per il progetto GranMorgu

25 luglio 2025

Tenaris: tubi e rivestimenti per il primo sviluppo offshore del Suriname

L’azienda fornirà 84mila tonnellate di prodotti a TotalEnergies e Saipem per il progetto GranMorgu

di Sarah Falsone
Tenaris investe nella decarbonizzazione in Colombia - Sostituito un forno alimentato a gas naturale, per una riduzione delle emissioni di CO2 fino a 3mila t/anno

20 settembre 2024

Tenaris investe nella decarbonizzazione in Colombia

Sostituito un forno alimentato a gas naturale, per una riduzione delle emissioni di CO2 fino a 3mila t/anno

di Stefano Gennari
Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1 - Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

15 maggio 2025

Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1

Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

di Stefano Gennari
I pretendenti di Acciaierie d'Italia (3/3) - Baku Steel Company, l'azienda azera che punta a diventare grande (tra varie incognite)

14 ottobre 2024

I pretendenti di Acciaierie d'Italia (3/3)

Baku Steel Company, l'azienda azera che punta a diventare grande (tra varie incognite)

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

11 settembre 2025

Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol