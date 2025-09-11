Piombino, stipendi bloccati in Liberty Magona
L’azienda non paga l’anticipo della cassa integrazione a 500 lavoratori. Il ministero sollecita la cessione
11 settembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
8 settembre 2025
Coils europei: domanda ancora bloccata
Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam
-
5 settembre 2025
Rottame: equilibrio su volumi bassi
Prezzi per lo più stabili dopo la pausa estiva
-
3 settembre 2025
Tondo: acquisti limitati allo stretto necessario
La prudenza dei compratori e le previsioni sul rottame rallentano le aspettative di rialzo dei prezzi
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR
9 settembre 2025
Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento