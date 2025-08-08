SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati ne...

Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati nei primi sette mesi

In crescita solo la produzione di ghisa. A luglio, l'acciaio tocca il livello più basso da marzo

8 agosto 2025

Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato - Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

6 agosto 2025

Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato

Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

di Sarah Falsone
Ucraina: calo dell’export di laminati nel primo semestre 2025 - Sale invece dell’11,65% annuo il consumo interno, attestandosi a 1,94 milioni di tonnellate

16 luglio 2025

Ucraina: calo dell’export di laminati nel primo semestre 2025

Sale invece dell’11,65% annuo il consumo interno, attestandosi a 1,94 milioni di tonnellate

di Sarah Falsone
Piombino, firmato l'accordo con Metinvest-Danieli - Ryzhenkov: «Il polo diventerà un punto di riferimento per l’industria italiana e un pilastro per la ripresa ucraina»

10 luglio 2025

Piombino, firmato l'accordo con Metinvest-Danieli

Ryzhenkov: «Il polo diventerà un punto di riferimento per l’industria italiana e un pilastro per la ripresa ucraina»

di Giorgio Pasquinucci
In crescita la produzione ucraina di ghisa nel primo semestre 2025 - Calano invece gli output di acciaio grezzo (-4,9%) e di laminati (-2,2%) rispetto a gennaio-giugno 2024

10 luglio 2025

In crescita la produzione ucraina di ghisa nel primo semestre 2025

Calano invece gli output di acciaio grezzo (-4,9%) e di laminati (-2,2%) rispetto a gennaio-giugno 2024

di Federico Fusca
Interpipe, tubi premium per la produzione di gas in Romania - L’azienda ucraina ha consegnato tubi con connessione UPJ-M per l’ammodernamento dei pozzi nel giacimento di Bilcuştuşte

25 giugno 2025

Interpipe, tubi premium per la produzione di gas in Romania

L’azienda ucraina ha consegnato tubi con connessione UPJ-M per l’ammodernamento dei pozzi nel giacimento di Bilcuştuşte

di Sarah Falsone
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Deleted video Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
SPECIALI

31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol