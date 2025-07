STEEL FOCUS – L’acciaio nel Mar Mediterraneo

Negli ultimi anni il Mar Mediterraneo sta rappresentando un’interessante macroarea di sviluppo. Una crescente capacità produttiva e sempre più progetti di revamping o di creazione di nuovi impianti stanno caratterizzando i Paesi che si facciano sulle sponde di questo mare.

In questa puntata tracciamo un quadro della siderurgia mediterranea per provare a capire quali potenzialità di sviluppo ci sono e quali progetti stanno prendendo forma. In particolare, nella seconda parte dell’episodio, ci concentriamo sugli investimenti di Fos-sur-Mer da parte di Marcegaglia Steel e di Piombino da parte di Metinvest.

Ad aiutarci nelle analisi anche le voci di Antonio Marcegaglia (presidente e Ceo di Marcegaglia Steel), Roberto Re (Ceo di Metinvest Trametal) e Giorgio Pasquinucci (siderweb).

