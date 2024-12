A MERCATO & DINTORNI il bilancio dell'acciaio italiano

Ultimo appuntamento dell'anno con MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica. Questa volta, con il 2024 che si avvia alla conclusione, proveremo a fare un bilancio della siderurgia italiana e a delineare alcune previsioni per il 2025. La tanto attesa ripresa si concretizzerà? In che forma? Con quali conseguenze per prezzi e redditività delle imprese del comparto?

Ne parleremo con Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete, e Mario Borsese, managing partner di DP Trade. Gli operatori saranno intervistati da Stefano Gennari (siderweb), non prima di aver lasciato spazio all'analisi di Stefano Ferrari sull'anno che si chiude, dal titolo "2024: anno di transizione?".

L'appuntamento è martedì 10 dicembre, dalle 11:00, in diretta su zoom. Clicca qui sotto per iscriverti.