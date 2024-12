ESTAD: al via la vendita degli spazi espositivi

Translated by Deepl

Dopo Parigi, Vienna, Düsseldorf, Stoccolma, l’ESTAD fa tappa a Verona per la settima edizione. L’evento, organizzato da Aim per la parte congressuale e da siderweb per quella espositiva, si terrà dal 7 al 9 ottobre 2025 al Palaexpo Veronafiere.

Gli European Steel Technology and Application Days «offrono a partecipanti e visitatori l'opportunità di incontrarsi, scambiare idee, discutere e creare nuove relazioni professionali tra impiantisti, fornitori, produttori e clienti. L'incontro sarà incentrato sui progressi tecnologici, sui cambiamenti della catena di approvvigionamento delle materie prime e delle fonti energetiche, sulla trasformazione dei processi produttivi e degli impianti per realizzare la doppia transizione (ecologica e digitale) e sulla nuova prospettiva delle applicazioni dell'acciaio».

L’evento, in lingua inglese, affronterà diversi temi: ironmaking; steelmaking; rolling of flat and long products and forging; steel materials and their application, additive manufacturing, surface technologies; hydrogen-based steelmaking, CO 2 mitigation, transformation/environment/energy; digital transformation.

La conferenza sarà affiancata da una exhibition, che offrirà alle aziende l'opportunità di presentare le proprie innovazioni. A esse è offerta anche la possibilità di sponsorizzare l’evento, per massimizzare la propria visibilità. Chi volesse partecipare come espositore o aderire a un programma di sponsorizzazione, può contattare fin da subito l’Ufficio commerciale di siderweb (commerciale@siderweb.com e +39 0302540006). Qui sono riassunte tutte le informazioni principali: https://www.siderweb.com/eventi/244.