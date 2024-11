Pipex Italia: il mercato sta capendo che servono prodotti più “green”

Translated by Deepl

Pipex Italia, fondata nel 1993, è l’organizzazione commerciale responsabile delle vendite e del marketing di uno dei più grandi produttori europei di tubi senza saldatura in acciaio, il gruppo Železiarne Podbrezová.

Alla sua guida c'è l'amministratore delegato Luigi Cuzzolin, tra i fondatori di siderweb e di Made in Steel. A lui abbiamo chiesto cosa si aspetta dalla prossima edizione dell'evento internazionale, in programma dal 6 all'8 maggio 2025 a fieramilano Rho, e come giudica la domanda di acciaio verde.