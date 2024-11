STEEL FOCUS – Bilanci d'Acciaio 2024

Una ricerca unica in Italia, un appuntamento fisso per la community di siderweb. Parliamo di Bilanci d’Acciaio, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. In questa puntata presentiamo lo studio che fotografa la situazione economico-finanziaria della filiera dell'acciaio.

Lo facciamo anche grazie alle voci di coloro che hanno partecipato allo studio ed analizzato i risultati reddituali, finanziari e patrimoniali di migliaia di aziende del settore: i professori Cristian Carini e Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia. Completano inoltre l’analisi gli interventi di Eliana Chessa (responsabile Ufficio Ricerche e Innovazione di BPER Banca), Pietro Vargiu (country manager di Coface Italia) e Francesco Brunelli (CEO di Regesta), ragionando attorno ai temi della congiuntura finanziaria, dei rischi del credito e delle sfide tecnologiche.

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.