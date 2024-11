Gruppo GAP a “Domani lavoro” con nuove opportunità

Translated by Deepl

Mettere in contato domanda con un’offerta di 1.550 posti di lavoro disponibili nella sola provincia bresciana. Questo è l’obiettivo della fiera “Domani lavoro”, in programma dal 9 novembre fino all’11 novembre al Brixia Forum di Brescia, all’interno della quale Gruppo GAP presenterà le proprie opportunità per diverse figure professionali.

L’azienda, con sedi a Brescia e Sovere (Bg) e con un centro di ricerca e sviluppo a Pontenure (PC), lunedì dalle ore 14:30 alle ore 15:15 proporrà un workshop dedicato a diplomandi, neodiplomati, laureandi, neolaureato e studenti interessati a stage e tirocini, oltre che a professionisti in cerca di nuove opportunità. L’obiettivo dell’incontro, si legge nella nota diffusa alla stampa, «sarà offrire un percorso per comprendere come identificare le proprie passioni e competenze, e come queste possono essere applicate nel settore industriale. Si esploreranno le diverse opportunità di lavoro, con un focus sul mondo acciaierie, per mostrare un esempio di settore dinamico e in continua evoluzione».

Si alterneranno gli interventi del CEO Eligio Piantoni, della famiglia dei fondatori e tutt’ora proprietari della impresa offre di servizi integrati chiavi in mano alle acciaierie, e del professor Francesco Guerra, titolare dei corsi di "Gestione degli Impianti e del Lavoro Industriale" e di "Laboratorio di Gestione degli Impianti " per la laurea magistrale in Ingegneria gestionale e Ingegneria meccanica dell’Università di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale.