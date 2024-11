RICREA: «Comunicare per incentivare il riciclo»

RIMINI – «La comunicazione è uno strumento centrale e potentissimo per incentivare il corretto riciclo». Con questa formula potremmo riassumere l’intervento di Domenico Rinaldini (presidente del Consorzio RICREA), che ha concluso il convegno "La centralità del rottame nel futuro della siderurgia", organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA, durante l'edizione 2024 della fiera ECOMONDO.

Un’attività di promozione che il Consorzio porta avanti da «oltre 25 anni nell’ambito del sistema Conai, nato per conseguire gli obiettivi europei sul riciclo. Per raggiungerli abbiamo sentito la necessità di comunicare e promuovere le nostre attività verso i cittadini. Da allora – ha sottolineato Rinaldini – siamo riusciti a superare con largo anticipo i target fissati dall’Ue per il 2030 e abbiamo fatto di più: nel 2023 abbiamo superato la soglia dell’87% di materiale raccolto avviato al riuso». Comunicazione «incentrata sulla spiegazione di chi è RICREA, come conferire gli imballaggi e come farlo nel modo corretto per avere un alto livello qualitativo del materiale raccolto. Lo abbiamo fatto coinvolgendo in primis le scuole, in Italia e le scuole italiane all’estero, perché puntare sui ragazzi e i bambini è fondamentale. Lavorare con loro è gratificante per la loro apertura e disponibilità, e perché loro sono il miglior testimonial possibile verso i genitori, oltre a rappresentare gli adulti di domani e quindi il futuro. Preparare e educare le prossime generazioni è cruciale», ha ribadito il presidente di RICREA.

Dopo aver raggiunto risultati che posizionano il sistema italiano fra i primi in Europa per quantità di materiale avviato al riciclo, Rinaldini ha sottolineato che «non sarà facile continuare a tenere alta l’asticella, ma comunque il nostro obiettivo è di continuare a migliorare. Vogliamo riuscirci mostrando agli italiani che i loro sforzi non sono vani e che i rifiuti da loro conferiti vengono effettivamente riciclati. Loro ci hanno dato una mano a raggiungere risultati importanti e siamo certi che, insieme ad aziende e Comuni, ci sosterranno anche in futuro».

ECOMONDO è stata anche l’occasione per presentare il nuovo progetto di comunicazione di RICREA, «Steelosa. È una panchina fatta di acciaio proveniente dal rottame, quindi da riciclo. Ha uno schienale che richiama simbolo infinito perché vogliamo coniugare arte, cultura e sostenibilità. Nei prossimi mesi, la andremo a installare in località panoramiche nelle 20 regioni italiane. Siamo partiti dal concetto di infinito pensando proprio alle infinite possibilità di riuso dell’acciaio e in questi ci siamo fatti accompagnare da un poeta come Leopardi, e infatti la prima panchina sarà installata proprio a Recanati. Con questa iniziativa invitiamo i concittadini a sedersi, guardare la bellezza dei territori e capire che ognuno di noi può, anche attraverso piccoli gesti come la raccolta differenziata, aiutare a preservare l’ambiente».