Torna Bilanci d’Acciaio

Con l’approssimarsi del finale dell’anno torna puntuale la pubblicazione dello studio “Bilanci D’Acciaio”, quest’anno alla sua 16a edizione.

Una ricerca nata nel 2009, dalla collaborazione di siderweb con il supporto dell’Università di Brescia, per approfondire la situazione della filiera siderurgica italiana nel mezzo di grandi cambiamenti strutturali e per comprendere le strategie in atto e che è arrivata a mettere sotto la lente oltre 5.000 imprese.



L’edizione 2024 del libro, già prenotabile sullo store online di siderweb, è in programma mercoledì 13 Novembre a Villa Fenaroli, Brescia. Verrà presentata la nuova edizione della ricerca.

Il programma prevede gli interventi di Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia), Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb) per analizzare i risultati realizzati dalle aziende nel 2023 e le prospettive per il biennio 2024-2025.



Nel pomeriggio, invece, sul palco ci si confronterà su alcuni dei temi principali che interessano la filiera siderurgica in questo momento: la sfida del futuro tecnologico, il mercato internazionale, le politiche monetarie e il futuro del comparto automotive. Interverranno: Claudia Parzani (Borsa Italiana, Il Sole 24 Ore, Linklaters), Eliana Chessa (BPER Banca), Miriam Sala (ANFIA), Roberto de Miranda (Gruppo ORI Martin), Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere), Barbara Beltrame (AFV Beltrame Group) e Giuliano Noci (Politecnico di Milano).

Questo il programma della giornata:

10:15 - Registrazione partecipanti e welcome coffee

Coordina i lavori Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB)

11:00 - Apertura lavori

11:15 - Presentazione della Ricerca “BILANCI D’ACCIAIO”. Tavola rotonda moderata da Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb):

Claudio Teodori (PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA)

(PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA) Cristian Carini (PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA)

(PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA) Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

12:30 - Assegnazione dei riconoscimenti «Bilancio d’Acciaio 2024» sponsored by COFACE



13:00 - Networking Lunch



14:00 - Riprendere a crescere

16:00 - Chiusura lavori