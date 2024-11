Metallurgica Marcora punta su flessibilità e qualità

Flessibilità degli impianti, per battere la concorrenza sui tempi di consegna, e qualità sempre al primo posto negli investimenti. È la ricetta con cui Metallurgica Marcora sta affrontando questa fase congiunturale non certo dinamica.

L’azienda, attiva dal 1878, è oggi guidata dalla quinta generazione ed è specializzata nella produzione di laminati a caldo quadri, piatti e profili speciali a richiesta. Ne abbiamo parlato con Andrea Marcora, responsabile Business and Commercial Development di Metallurgica Marcora. Che a maggio 2025 tornerà, per la terza volta, a Made in Steel.