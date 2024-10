Kosmat guarda al mercato italiano

Translated by Deepl

Sta guardando al mercato italiano ed europeo Kosmat, produttore di etichette e cartellini per l’industria siderurgica e metallurgica. «L'Italia è un Paese molto importante per l'industria siderurgica dell’Europa. Espandere la nostra area di mercato, incontrare nuove persone, stabilire partnership di valore e crescere, soddisfacendo le esigenze di etichettatura dei produttori di acciaio nel miglior modo possibile, sono i nostri obiettivi principali». Per questo l’azienda turca parteciperà alla prossima edizione di Made in Steel, a maggio 2025 a fieramilano Rho. Ne abbiamo parlato con Mustafa Durmaz, foreing trade manager di Kosmat.

La tracciabilità dei prodotti, anche nell'ottica della sostenibilità e del “life cycle assessment”, sta diventando sempre più importante. In quest'ottica, quali sono le sfide e gli obiettivi dell'etichettatura e della stampa industriale?

Le sfide sono in realtà molte. Ciascun produttore ha aspettative diverse nei confronti dell'etichetta che utilizza e un proprio processo peculiare. Noi individuiamo la migliore etichetta per quelle specifiche esigenze, sottoponendo il prodotto a diverse procedure di controllo. In questo modo, produciamo l'etichetta adatta a ogni azienda. Il che può essere molto faticoso, ma ne vale la pena.

Quali sono le richieste dei vostri clienti?

Le richieste variano molto da cliente a cliente. Alcuni richiedono etichette resistenti alle alte temperature; altri vogliono etichette resistenti agli acidi. Alcuni vogliono etichette resistenti agli strappi o all'acqua, mentre altri etichette resistenti alle condizioni atmosferiche più avverse. Per facilitare i processi produttivi, possiamo fornire diverse raccomandazioni e sviluppare di conseguenza le diverse etichette, creando di volta in volta un prodotto diverso.

Avete a che fare con una domanda debole o forte? Ci sono differenze tra i settori che servite?

C'è una forte domanda di etichette, e da tutto il mondo. Questo ci dà molte soddisfazioni, perché vuol dire che il cliente è soddisfatto del nostro prodotto. E la nostra scelta di concentrarci sul settore metallurgico e siderurgico ci rende più affidabili e professionali.

Cosa vi ha spinto a partecipare come espositori a Made in Steel 2025?

Partecipiamo già a molte fiere in tutto il mondo. Made in Steel 2025 è una delle più grandi d'Europa, quindi crediamo sia una buona opportunità per la nostra azienda. Vogliamo, infatti, ampliare la nostra area di mercato, incontrare aziende con cui non abbiamo ancora avuto l'opportunità di lavorare e creare nuovi contatti. Lavoriamo già con molti noti produttori siderurgici in Europa, ma incontrarsi faccia a faccia genera maggiore fiducia nel rapporto con i clienti.