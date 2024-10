CMM Laser raddoppia nella lavorazione dei piani

Translated by Deepl

CMM Laser, centro internazionale specializzato nel taglio laser di tubi, travi e lamiere, sta «investendo in modo significativo nell'ampliamento delle nostre capacità produttive per soddisfare le esigenze dei nostri clienti». Lo ha spiegato il direttore commerciale e vicepresidente Maurizio Ghirardi. Specificando che, proprio a Made in Steel a maggio 2025 a fieramilano Rho, l’azienda di Medole (Mn) presenterà «il nostro nuovo reparto dedicato alla lavorazione di lamiere fino a 8 metri di lunghezza. Questo importante investimento ci permetterà di raddoppiare la proposta di prodotti piani, garantendo ai nostri clienti una maggiore flessibilità». Inoltre, «siamo già operativi – ha aggiunto Ghirardi - con il servizio di curvatura dei tubi. A Made in Steel presenteremo le nuove possibilità offerte da questo servizio, che ci permettono di realizzare prodotti finiti su misura, per un servizio sempre più completo e personalizzato».

CMM offre una gamma molto ampia di lavorazioni per diverse categorie di prodotti e di destinazioni d’uso. Riscontrate in questi mesi una richiesta debole o forte da parte dei vostri clienti? Ci sono differenze tra i diversi settori utilizzatori che servite e le diverse aree geografiche?

La domanda che riceviamo è caratterizzata da una notevole variabilità nel corso dell'anno: abbiamo assistito sia a picchi che a cali. La situazione attuale richiede una continua attenzione alle dinamiche di mercato: in particolare, stiamo osservando una debole richiesta dai settori delle costruzioni e dell'automotive. Di conseguenza la zona tedesca, legata a questi stessi settori, sta risentendo maggiormente di una certa flessione. Nonostante le sfide, la nostra azienda mantiene un approccio proattivo, sfruttando le potenzialità dei settori in espansione.

Qual è, dal vostro punto di vista privilegiato, il futuro del taglio laser dei prodotti siderurgici proprio nel comparto delle costruzioni? Quali le potenzialità?

Il taglio laser rappresenta una rivoluzione nel settore delle costruzioni, offrendo una precisione e una flessibilità senza precedenti nella lavorazione dei metalli. Grazie a questa tecnologia, è possibile realizzare componenti su misura con tolleranze minime, riducendo gli scarti e ottimizzando i tempi di produzione.

Cosa vi aspettate da questa seconda parte del 2024? Che anno sarà per CMM Laser dal punto di vista dell’andamento economico-finanziario?

Prevediamo che la seconda metà del 2024 si manterrà sostanzialmente in linea con il trend osservato nel primo semestre. Questa tendenza sembra destinata a prolungarsi anche nei primi mesi del 2025. Nonostante ciò, stiamo monitorando attentamente l'andamento economico-finanziario per mitigare eventuali impatti negativi e ci aspettiamo risultati complessivi simili a quelli ottenuti nell'anno precedente.

I prezzi dell’energia, dopo mesi di quotazioni fuori scala, sono tornati a livelli più vicini alle medie storiche. Come questa tendenza ha influenzato il vostro business?

L'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia ci ha spinto a fare delle scelte strategiche che si sono rivelate lungimiranti. Negli anni precedenti, abbiamo incrementato significativamente la nostra capacità di autoproduzione energetica, anticipando le turbolenze del mercato. Grazie a questo investimento, oggi siamo in grado di coprire oltre il 60-65% del nostro fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. Inoltre, abbiamo avviato un importante piano di efficientamento energetico, implementando tecnologie all'avanguardia che ci consentono di ridurre i consumi mantenendo inalterata la produzione.

L’acciaio europeo sta investendo massicce risorse in decarbonizzazione e riduzione del proprio impatto ambientale. Quali sono i vostri obiettivi e progetti in ambito ESG?

Condividiamo l'impegno del settore siderurgico europeo verso la decarbonizzazione. I nostri obiettivi ESG sono mirati all'ottimizzazione continua dei processi produttivi e all'innovazione tecnologica. Grazie agli investimenti già effettuati in autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e all'efficientamento degli impianti, comprese le installazioni di pompe di calore, abbiamo posto solide basi per un futuro più sostenibile.

In apertura abbiamo accennato alla vostra partecipazione come espositori all’edizione 2025 di Made in Steel. Cosa vi ha spinto a essere presenti?

Abbiamo scelto di partecipare a Made in Steel 2025 perché rappresenta la rassegna di riferimento per il nostro settore. È l'opportunità ideale per incontrare i principali attori del mercato, presentare i nostri recenti investimenti e consolidare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale. Da un lato, speriamo di incontrare clienti e fornitori già all’attivo per consolidare il rapporto instaurato sino a oggi. Dall'altro, siamo aperti a nuove collaborazioni e desideriamo far conoscere le nostre competenze a un pubblico sempre più ampio.