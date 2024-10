Asil Çelik: mercato in miglioramento nei prossimi mesi

Translated by Deepl

Con una capacità di 700mila tonnellate l’anno, Asil Çelik è il principale produttore di acciai speciali della Turchia (dichiara di coprire il 60% dell'output e di esportare il 40% della propria produzione). «Oggi il mercato è piuttosto debole e la domanda è bassa, ma riteniamo che la situazione possa migliorare entro pochi mesi» ha dichiarato il responsabile vendite e marketing estero, Mahir Taş, con i prezzi che «potrebbero andare incontro a ulteriori lievi cali».

In questo contesto non semplice, in cui «la Salvaguardia rappresenta un serio problema per noi» e in cui «lo diventerà, nel medio periodo, il reperimento del rottame in Europa», il nostro obiettivo sul mercato italiano ed europeo è «trovare nuovi clienti e aumentare le nostre attività con quelli che già serviamo» ha chiarito il manager.

Anche per questo, il gruppo sta investendo nella produzione di acciai inox, ESR e per utensili, che porterà a Made in Steel 2025. «Per la filiera siderurgica è un evento di successo, e poter raggiungere i nostri clienti target ci ha spinto a partecipare come espositori» ha spiegato Taş. «Puntiamo sia a incontrare operatori a valle, che attuali e potenziali fornitori».

Quanto al contesto economico, «la crisi energetica non è più così pesante come un paio di anni fa, ma i rischi non sono ancora del tutto superati». Quindi, ha sottolineato ancora il manager, «siamo interessati a investire in energia rinnovabile. Oggi produrre con EAF offre dei vantaggi, ma vogliamo ulteriormente migliorare la nostra efficienza. Abbiamo creato un team dedicato alla sostenibilità, che sta lavorando ai nostri progetti nel campo della sostenibilità».