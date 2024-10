Riparte Afo 1. E poi CBAM, ECIC e webinar

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 14 ottobre

Oggi è in calendario il Consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners per l'esame dei dati relativi ai ricavi di vendita e all'indebitamento nel bilancio consolidato netto al 30 settembre 2024, non soggetto a revisione contabile.

Martedì 15 ottobre

L’Aim propone il corso “Metallurgia per non metallurgisti”, alla nona edizione.

Mercoledì 16 ottobre

Nel pomeriggio dalle 16:00 è in programma la riaccensione di Afo 1 a Taranto. Acciaierie d’Italia ha organizzato una cerimonia con il ministro Adolfo Urso e i commissari straordinari.

Alle 11:00 si tiene in live streaming siderweb on air. Parleremo di CBAM con gli avvocati Stefano Comisi (Armella & Associati) e Aldo Scalini (Van Bael & Bellis).

A Bardolino si apre il nono European Coke and Ironmaking Congress, organizzato dall’AIM. La parte dell’exhibition è organizzata da siderweb.

Dalle 10:00 si tiene il webinar “China Manufacturing License - La Certificazione SELO per le Apparecchiature a Pressione Principi generali e requisiti della TSG 07-2019”, organizzato da TÜV Rheinland in collaborazione con Centro Inox.

Alle 15:00 comincia la masterclass della steeluniversity dal titolo “Sustainable EAF steelmaking”.

Giovedì 17 ottobre

Cogne Acciai Speciali presenta, con una conferenza stampa, l’esposizione dal titolo "Radici d'acciaio: storia della Cogne Acciai Speciali". L’appuntamento è alle 14:30 nella sede del gruppo ad Aosta.

Venerdì 18 ottobre

Alle 17:00, Danieli presenta in live streaming il bilancio del Gruppo chiuso il 30 giugno 2024.

L’Istat pubblica la produzione delle costruzioni aggiornata ad agosto.

