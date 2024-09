STEEL FOCUS – Ex Ilva, salta "Ambiente Svenduto": processo da rifare

Da almeno una settimana l'ex Ilva è tornata prepotentemente sotto i riflettori, dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado espressa dalla Corte d'Assise nel maggio del 2021, aprendo di fatto nuovi scenari legali. Nel frattempo, sono scaduti ieri i termini previsti dal bando di manifestazione di interesse per l'acquisizione degli impianti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

In questo nuovo episodio di STEEL FOCUS analizziamo le implicazioni di questi ultimi sviluppi, grazie agli interventi dell'avvocato Alessandro Donati (Studio Legale Gorio Minervini & Associati) e al nostro corrispondente da Taranto, Gianmario Leone.

