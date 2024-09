Trasteel: mercato verso il riequilibrio

Translated by Deepl

LUGANO – In un mondo sempre più complicato, in un «mercato imperfetto», il bravo trader dovrebbe trovare più opportunità che minacce. Ne sono convinti in Trasteel, il gruppo di Lugano con una presenza internazionale che, negli ultimi anni, ha fatto il proprio ingresso nel comparto della trasformazione dell’acciaio.

Una strategia che continuerà nel breve periodo, mentre il gruppo naviga nelle acque agitate dell’acciaio globale. Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato, Gianfranco Imperato.

00:00 Regionalizzazione dei mercati

01:51 Mancanza degli storici livelli produttivi dell'ex Ilva

03:05 Il ruolo della Cina

06:10 Trend dei prezzi dell'acciaio

09:27 Il ruolo dei trader alla luce del nuovo scenario

11:36 Il CBAM

13:54 I progetti di Trasteel e l'andamento del 2024