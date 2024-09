Tresoldi Metalli: «Certi di poter crescere ancora»

Translated by Deepl

Per il mercato dell’acciaio «la pausa estiva è da sempre una sorta di spartiacque. Pertanto, siamo in attesa di capire come si svilupperanno i rumor che danno le quotazioni in ribasso. In alcuni mercati esteri siamo certi che questo sia già avvenuto, poiché abbiamo evidenza di listini molto distanti dagli attuali in vigore». Così la Tresoldi Metalli, tra i principali centri servizio piani nazionali, si prepara alla ripresa dopo la fermata di agosto. Lo spiega Alberto Tresoldi, uno dei due titolari della società nonché CEO e responsabile estero. «La nostra azienda – sottolinea - ha un fatturato che è suddiviso per il 70% in Italia e il rimanente 30% all’estero. Inoltre, forniamo i settori più svariati. Il periodo da gennaio sino a oggi (inizio agosto, ndr) è stato piuttosto costante anche se in queste ultime settimane, pertanto ci riferiamo al periodo pre-ferie, sentiamo un leggero calo di richieste. Ci auguriamo che il post-ferie dia un po’ brio alle richieste e agli ordini».

La Tresoldi Metalli, guidata oggi dalla terza generazione della famiglia, serve l’industria (automotive, condizionamento, refrigerazione, elettromeccanica, elettrodomestico) e l’edilizia, trattando sia acciaio al carbonio che inossidabile. «La nostra azienda ha come strategia quella di avere materiale di ottima qualità – spiega Alberto Tresoldi -, pur diversificando i fornitori sia in ambito nazionale che internazionale. Sicuramente, come per tutti noi del settore, la Salvaguardia sta influenzando le nostre scelte di acquisto. Ci rendiamo però conto che è un mercato drogato da tutte queste restrizioni». Inoltre, il record dei prezzi dell’energia «ha influenzato anche la nostra attività, tanto da vederci costretti a cercare alternative più green ed ecosostenibili, come l’energia solare e l’utilizzo di luci led. L’impianto fotovoltaico, che è stato messo in funzione a fine 2023, è in grado di coprire in maniera molto significativa il nostro fabbisogno energetico», circa il 40% con una produzione di 555mila Kw l’anno. Sempre in tema ESG, «il nostro obbiettivo per i prossimi anni – anticipa l’amministratore delegato - è quello di poter redigere il nostro bilancio di sostenibilità, adattandoci alla nuova richiesta del mercato internazionale, sempre più attento alla sostenibilità e all’etica».



A proposito di mercato internazionale, per la terza volta Tresoldi Metalli parteciperà come espositore a Made in Steel, in programma dal 6 all’8 maggio 2025 a fieramilano Rho. «Siamo stati contenti delle scorse edizioni – spiega Alberto Tresoldi -. È un evento molto importante per questo settore e ci ha dato molte soddisfazioni. È una bella vetrina sia in ambito internazionale, dove siamo già presenti in diversi Paesi, ma dove abbiamo sicuramente ampi margini di crescita, che sul piano nazionale, dove siamo un punto di riferimento consolidato, ma siamo certi di poter crescere ancora: la Tresoldi Metalli è da sempre conosciuta come un’azienda dinamica, che investe in maniera continuativa in nuovi impianti e tecnologia».



Nelle immagini, panoramiche dello stabilimento di Tresoldi Metalli.