Webinar, il 10 settembre torna MERCATO & DINTORNI

Dopo un avvio di 2024 particolarmente complesso, la domanda principale che circola al termine della pausa estiva è: «Cosa dobbiamo aspettarci per l'ultima parte dell'anno?».

Un quesito a cui si proverà a dare risposta nel webinar mensile di siderweb MERCATO & DINTORNI, in programma martedì 10 settembre alle 11:00.

Il titolo scelto è «Ripartenza: reale o solo sulla carta?» per cercare di approfondire a 360° quali saranno gli orizzonti del mercato. Proprio per questo nell’occasione ci si concentrerà sia sui prodotti piani sia sui prodotti lunghi, per uno sguardo completo sulla filiera siderurgica italiana e internazionale. Interverranno Stefano Ferrari (siderweb), seguito da Roberto Re (Metinvest) e Marco Sbaraini (Feralpi) intervistati da Davide Lorenzini (siderweb).



PROGRAMMA:



Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Mercato: attualità e prospettive per il quarto trimestre

Seconda parte:

Davide Lorenzini (DIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB) intervista: