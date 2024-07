Acciai di Qualità punta all’internazionalizzazione

Translated by Deepl

Acciai di Qualità è tra i principali operatori italiani nel comparto della distribuzione e della prelavorazione di lamiere da treno e coils in acciai di qualità. Se sul mercato nazionale quella della società del Gruppo Cauvin è una posizione consolidata, non lo stesso si può dire per il mercato estero.

È proprio all’internazionalizzazione che ora sta puntando Acciai di Qualità. Una strategia di cui fa parte anche la sua prossima partecipazione, la prima da espositori, a Made in Steel, dal 6 all’8 maggio 2025 a fieramilano Rho. Lo spiega nell’intervista il managing director, Gregorio Cauvin.