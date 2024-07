Settimana di trimestrali

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 22 luglio

Cleveland-Cliffs annuncia i risultati del secondo trimestre 2024.

Alle 16:00, Iren presenta l'hub per il recupero delle materie prime critiche e dei metalli preziosi nella sala stampa della Camera dei deputati.

Si apre il Farnborough International Airshow 2024 (FIA2024), a Londra, la fiera internazionale di riferimento per il settore aerospaziale.

Martedì 23 luglio

Dalle 11:00 alle 12:30 Fondazione Promozione Acciaio propone il TechTalk dal titolo “Life cycle assessment come strumento decisionale nella scelta del sistema produttivo”. «L’evento si focalizzerà – fanno sapere gli organizzatori - sull’analisi comparativa, tramite metodologia LCA, tra strutture portanti in acciaio e in cemento armato, applicata ad un caso di studio in Italia, reiterata nelle diverse fasi di progettazione, a partire dal concept».

Si tiene al ministero degli Affari esteri il convegno “Nuova misura Africa: strumenti finanziari per l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, organizzato con SIMEST.

Nucor pubblica i risultati del secondo trimestre 2024.

Mercoledì 24 luglio

SSAB pubblica i risultati del secondo trimestre 2024.

“Materie prime critiche e strategiche. Il ruolo di Ispra alla luce del nuovo quadro normativo europeo per l’utilizzo sostenibile e circolare delle materie utili alla transizione ecologica e digitale” è il titolo del convegno organizzato da Ispra, che si terrà nella sua sede di Roma dalle 9:00 e in diretta streaming.

Iveco, Saipem e Whirlpool pubblicano i risultati del primo semestre 2024.

Giovedì 25 luglio

Dalle 11:00 su siderweb si tiene “siderweb on air”, la diretta streaming in cui è possibile fare domande agli ospiti, dal titolo “La guerra dei volumi è finita”. Interverranno Antonio Gozzi (Federacciai) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb). Clicca qui per iscriverti.

Stellantis pubblica i risultati del primo semestre 2024.

“Transizione 5.0: istruzioni per l’uso” è il titolo dell’evento digitale del Sole 24 Ore e Unioncamere. Dalle 11:00, interverranno, tra gli altri, il presidente di Unioncamere Andrea Prete, e il ministro Adolfo Urso. Inoltre, durante l’evento, verrà presentato dai tecnici del Ministero delle Imprese del Made in Italy il Decreto attuativo del piano Transizione 5.0

Venerdì 26 luglio

Terna e Bekaert presentano la propria relazione semestrale.

