Convegni, webinar e conferenze della settimana

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 24 giugno

Alle 18:30 in piazza Duomo a Milano, lato Palazzo Reale, Marcegaglia e la Veneranda Fabbrica del Duomo inaugureranno “Cromatica, l’acciaio che veste il Duomo”: 80 pannelli, realizzati con una innovativa tecnologia di stampa digitale su coil, messa a punto dal gruppo siderurgico mantovano e utilizzata per il Duomo di Milano. Interverranno, tra gli altri, Emma e Antonio Marcegaglia.

Mercoledì 26 giugno

Dalle 14:00 si terrà la sessione pubblica dell’assemblea generale di Assomet, l’Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi. Si parlerà di geopolitica e materie prime con Gianclaudio Torlizzi (T-Commodity) e Dario Fabbri (analista geopolitico). L’appuntamento è al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (Milano).

A Singapore si apre la conferenza Asia Coke 2024.

Alla Messe Essen si apre la Green Steel World Expo & Conference 2024. Si terrà in contemporanea con la Hydrogen Tech World Expo & Conference 2024.

“Modern Credit Risk Management - Tips, Best Practices, and AI Solutions” è il titolo del webinar organizzato da Coface, dalle 10:00 alle 10:30.

Dalle 10:00 si tiene il convegno "Energia del mare: il potenziale nazionale per lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili offshore", nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera e in diretta sulla webtv della Camera.

A Luleå, in Svezia, si tiene la 15^ Nordic Steel Construction Conference.

Studio Bandera e Kyp hanno organizzato il webinar, dalle 10:00, dal titolo “Strategie integrate per la sostenibilità, la supply chain e la compliance fiscale”.

Giovedì 27 giugno

Dalle 15:30, all’Hotel Royal Continental di Napoli, si parlerà di come il Sud Italia abbia le potenzialità per diventare il nuovo hub siderurgico del Mediterraneo. Il convegno di siderweb in collaborazione con Sideralba, solo in presenza, è intitolato “Acciaio: Sud Italia hub del Mediterraneo”. Dopo la prima parte di analisi a cura di Emanuele Norsa e Stefano Ferrari di siderweb, interverranno Alessandro Faroni (direttore commerciale Africa Sideralba), Luigi Rapullino (amministratore delegato Gruppo Rapullino e Sideralba), Giancarlo Quaranta (commissario Acciaierie d’Italia In Amministrazione straordinaria) e Nunzia Petrosino (amministratore delegato Condor). La partecipazione è gratuita. Basta registrarsi qui.

Dalle 10:00 alle 13:00, con una web conference in diretta dalla propria sede di Roma, il Cresme presenta il XXXVI Rapporto congiunturale e previsionale sul mercato delle costruzioni 2024-2027.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a maggio.

Venerdì 28 giugno

L’Istat pubblica il fatturato dell’industria e dei servizi ad aprile.

Fedabo organizza il webinar gratuito "Il piano di transizione 5.0 entra nel vivo", dalle 10:00 alle 11:00. Le iscrizioni chiudono il 27 giugno.

