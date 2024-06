GAP dona un mezzo alla Croce Rossa

GAP mantiene saldo il legame di solidarietà con la zona in cui è nata e dona un mezzo alla Croce Rossa di Vilminore di Scalve (Bergamo). Proprio la piccola valle diede i natali a Bortolo e al figlio Gianni Piantoni, fondatori dell’azienda oggi presente su tutto il territorio nazionale.

«È un mezzo di concezione modernissima, con un baricentro basso in funzione di un migliore comfort per i disabili che riescono ad affrontare il viaggio fino alla struttura sanitaria senza problemi – ha spiegato Roberto Arnoldi, volontario referente per la Croce Rossa di Vilminore –. Tengo a sottolineare che abbiamo chiesto alla famiglia Piantoni un aiuto per l’acquisto del Berlingò, ma con grande sensibilità hanno fatto la scelta di sostenerne totalmente la spesa».

Vilminore, quale sede della Comunità Montana, è un centro strategico di servizi per tutta la valle di Scalve e non solo, con due banche, la Posta, etc. e prima del 1995 l’assistenza garantita dalla Croce Rossa mancava del tutto. Attualmente, le 3 ambulanze servono un’ampia zona altrimenti isolata, che comprende 4 comuni e copre anche la Valseriana e fino al Bresciano.

«La nostra unità – ha aggiunto Arnoldi - opera nel servizio dell’emergenza sanitaria ed urgenza 365 giorni l’anno, h24, con 11 dipendenti e il weekend con i volontari e per questo è il nostro fiore all’occhiello. Per quanto riguarda i servizi secondari, come i trasporti sanitari, per dare un’idea del nostro operato, nel 2023 abbiamo eseguito ben 153 viaggi per 160 persone, percorrendo ben 12.000 km. Questo compito è svolto totalmente da volontari».

Nell'immagine di testa la consegna del mezzo da parte di Elena Piantoni a Roberto Arnoldi.