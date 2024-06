Assemblee generali e report

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 17 giugno

Si apre al New York Marriot Marquis Hotel il secondo Global Steel Dynamics Forum, organizzato da World Steel Dynamics e Aist (Association for Iron & Steel Technology). Tra gli operatori italiani che figurano tra gli speaker figurano Mario Arvedi Caldonazzo (Gruppo Arvedi) e Rolando Paolone (Danieli).

Martedì 18 giugno

Unicmi organizza il webinar dal titolo “Relazione tra documenti. Piano di manutenzione e manuale di manutenzione di opere in acciaio”, dalle 10:00 alle 13:00.

È in calendario l’assemblea annuale di Ance, all’auditorium Parco della musica di Roma. Il titolo sarà “La prospettiva”.

Dalle 10:30, a Villa Blanc, Roma, si tiene il convegno dal titolo “L’intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito automotive”, organizzato dall’Osservatorio auto e mobilità della Luiss Business School. «Top manager delle principali case automobilistiche, accademici, rappresentanti ed esperti si confronteranno sul profondo cambiamento avviato dall’intelligenza artificiale nel settore, analizzandone le implicazioni attuali e future», spiegano i promotori.

La Bce pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell’eurosistema.

Mercoledì 19 giugno

“Incrementare durata e produttività attraverso la gestione termica dello stampo” è il titolo dell’incontro organizzato da Ecotre Valente, in collaborazione con Quaker Houghton, Bonomi Acciai ed FB TECNO. L’appuntamento è alle 9:30 alla Baccademy di Lumezzane (Bs). L’incontro è rivolto ai tecnici delle aziende che utilizzano il processo di pressocolata di leghe leggere.

È in calendario la 171^ assemblea generale di Kobelko.

Giovedì 20 giugno

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a maggio.

L’Istat pubblica la produzione delle costruzioni ad aprile.

Venerdì 21 giugno

Dalle 14:00 nel Borgo Rocca Sveva di Soave (Vr) si tiene il convegno “Materie prime, quale futuro?”, nell’ambito dell’assemblea generale 2024 di Assofond. Oltre ai vertici dell’associazione, interverranno Emanuele Norsa (siderweb); Paolo Kauffmann (Matherika Group) e Carlo Mapelli (Politecnico di Milano).

La prossima settimana, poi, siderweb dà appuntamento a Napoli per il convegno in presenza dal titolo "Acciaio: Sud Italia hub del Mediterraneo". Nella prima ci saranno le presentazioni a cura di Emanuele Norsa e Stefano Ferrari (siderweb) sui numeri del commercio tra Italia e Nordafrica e sugli investimenti siderurgici nelle due aree. Seguirà poi una discussione tra Emanuele Norsa e Alessandro Faroni (Sideralba) su opportunità e rischi del Nordafrica. Nella seconda parte dell’incontro, Francesca Morandi (siderweb) intervisterà Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba), Giancarlo Quaranta (Acciaierie d’Italia in a.s.) e Nunzia Petrosino (Condor Spa) sulle prospettive congiunturali e strategiche del mercato dell’acciaio. La partecipazione è gratuita, previa registrazione qui. L'appuntamento è giovedì 27 giugno dalle 15:30.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.