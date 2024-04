Rally: vittoria in Tunisia per il team di Valfer

Ha conquistato la vittoria nella categoria “Truck” del Fenix Rally 2024, aggiudicandosi prologo e ogni singola tappa di gara (7 su 7), l’Eagle Racing Team del pilota bresciano Paolo Calabria (CMC Industries), insieme a Giuseppe Fortuna (presidente di Valfer) e Loris Calubini.

La competizione si è tenuta dal 9 al 17 aprile scorsi in Tunisia, con prologo (Djerba-Djerba) e 7 tappe con partenza da Djerba e rientro il 17 aprile nella stessa località, dopo l’attraversamento delle sabbie del Sahara (con stage a Douz e Ksar Ghilane).

Il team ha lavorato per oltre un anno all’assemblaggio dello speciale mezzo MAN 12.800 cc 800 CV, equipaggiato da un nuovo telaio con passo maggiorato (le lamiere sono state realizzate a Vicenza e il montaggio a Brescia), balestre in acciaio speciale con geometria progetta per questo mezzo e nuovi assali con freni a disco forniti dalla Meritor, azienda americana con sede anche in Italia.

L’equipaggio, negli anni scorsi, ha partecipato a 7 edizioni della Dakar e a diversi rally-raid in Europa. «Sicuramente – dicono – parteciperemo anche alla prossima edizione del Fenix Rally».

Il MAN dell’Eagle Racing Team, nel calendario 2024, ha in programma anche la partecipazione alla Desafío Ruta 40, in Argentina, nel mese di giugno, e al Rally du Maroc a ottobre (entrambe prove valide per il campionato mondiale). Per schierarsi poi allo start della Dakar 2025.