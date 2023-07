L’acciaio è sempre più soggetto a spostarsi e per questo il comparto della logistica ha assunto negli anni un’importanza sempre maggiore. Proprio per analizzare lo stato di salute e le prospettive di un comparto da sempre legato strettamente all’acciaio, siderweb ha organizzato il webinar «Logistica: tra mercato e rivoluzione green». L’incontro si terrà martedì 18 luglio alle 11:00 sulla piattaforma ZOOM e sarà diviso in due parti.

Nella prima, sarà data voce agli esperti di settore, con gli interventi di Gian Enzo Duci (ESA Group e UNIGE) e Massimo Marciani (Freight Leaders Council), che inquadreranno i principali trend e le sfide che stanno impattando, in questi anni, il comparto logistico. Chiuderanno la giornata le interviste di Francesca Morandi (siderweb) a Nadia D’Isanto (Mercitalia Rail) e Sergio Mazzucchelli (Zaninoni Holding).