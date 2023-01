Addio a Giuseppe Manni, patron di Manni Group

Translated by Deepl

Si è spento a 82 anni Giuseppe Manni, presidente della Holding Panfin Srl. Ne ha dato annuncio Manni Group, parlando di «improvvisa scomparsa».

«Imprenditore lungimirante – si legge nella nota ufficiale del gruppo –, ha trasformato in realtà industriale internazionale l’attività fondata dal padre nel 1945 a Verona. Oggi Manni Group è attiva nel campo siderurgico e composta da oltre 1.200 persone in 6 Paesi».

Giuseppe Manni, viene ricordato, si è distinto non solo per le sue capacità manageriali, ma anche per il suo impegno filantropico, in ambito culturale attraverso collaborazioni con università, istituzioni, associazioni e ordini professionali per la diffusione dell’arte e della cultura in Italia e nel mondo. Ben note anche le attività nel sociale, sintetizzate dalla Brain Research Foundation Verona Onlus – Fondazione di Ricerca sulle Malattie del Cervello, da lui fondata nel 2010.

Il 2020, 75° anno di storia della Società Manni, aveva visto l’insediamento alla presidenza della sub-holding Manni Group della terza generazione con Francesco Manni. In una intervista dello scorso marzo, ricordata oggi dal Gruppo veronese, Giuseppe Manni aveva lasciato questa riflessione sul passaggio generazionale: «L’orientamento alla “crescita continua”, che ha caratterizzato l’intenso lavoro dei miei 63 anni vissuti tra emozioni e difficoltà, si aggiunge alla soddisfazione dell’ottenimento di alcuni risultati e, tra tutti, quello più importante: l’affiancamento di mio figlio Francesco [Presidente Manni Group Spa]. Sono tanti i valori d’impresa che ho cercato di realizzare nei miei 63 anni di lavoro in un periodo storico attraversato da innumerevoli vicende e da complessità, senza perdere l’interesse e il piacere a partecipare ad associazioni e fondazioni umanitarie e culturali. Continuando su questa linea e per il tratto di strada che mi sarà dato ancora di percorrere assieme, spero di aver trasmesso correttamente il testimone a mio figlio Francesco, affinché possa vincere le sfide della sua vita e correre nel solco tracciato da questa storia».

Al figlio Francesco, alla famiglia e agli amici tutti le sentite condoglianze da parte di siderweb, cui si uniscono il saluto da parte di tutti i dipendenti delle società del Gruppo e del Gruppo Rapullino e di Sideralba: «La società Sideralba S.p.A e la famiglia Rapullino esprimono con grande dolore il loro cordoglio per il grave lutto che ci porta sensibilmente a essere vicini alla famiglia. Mancherà sicuramente la presenza di una persona speciale e gentile con tutti. Resterà viva l’amicizia nata durante il viaggio in India».

I funerali del presidente Giuseppe Manni si terranno martedì 31 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Sant’Anastasia, in piazza S. Anastasia, a Verona.