Il 1° dicembre «Acciaio & logistica: un binomio indissolubile»

Ultima tappa del tour 2022 di Bilanci d’Acciaio. Il 1° dicembre per la prima volta l’approfondimento siderweb sulle performance finanziarie della filiera accenderà i riflettori della sua analisi territoriale sul Nord-Ovest. Lo farà a Genova con un evento in presenza dedicato in particolare al binomio indissolubile tra acciaio e logistica. Ospitati dalle 14:30 nel Salone di Rappresentanza di Banca Carige - Gruppo BPER Banca di via Cassa di Risparmio 15 a Genova, si alterneranno i diversi relatori per fornire il consueto panorama che avvicenda approfondimenti e interviste.

Come d’abitudine l’evento si articolerà in due distinte parti. Nella prima interverranno Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che fornirà una panoramica internazionale sul mercato dell’acciaio, e Stefano Ferrari (siderweb), che illustrerà i risultati dei bilanci delle aziende del nord-ovest nel 2019-2021 e le prospettive per il 2023. Successivamente Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà Augusto Cosulich (Fratelli Cosulich), Gian Enzo Duci (ESA Group e UniGe), Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) e Luigi Zanti (BPER Banca).

Dato il limitato numero di posti, le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento degli stessi.

PROGRAMMA

Inizio dei lavori ore 14:30

Saluti introduttivi

Paolo Morandi (CEO siderweb)

Interventi di:

Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb): Trend internazionale delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb): Risultati di bilancio della filiera dell'acciaio del nord-ovest e prospettive per il 2023

Interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb):

Antonio Gozzi (Presidente Federacciai e Presidente Duferco Italia Holding)

(Presidente Federacciai e Presidente Duferco Italia Holding) Gian Enzo Duci (CEO ESA Group e Docente Economia Marittima UniGe)

(CEO ESA Group e Docente Economia Marittima UniGe) Augusto Cosulich (Chairman and CEO Fratelli Cosulich)

(Chairman and CEO Fratelli Cosulich) Luigi Zanti (BPER Banca)

