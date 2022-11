Addio a Giuseppe Bono, per vent'anni ai vertici di Fincantieri

Si è spento all'età di 78 anni Giuseppe Bono, tra i protagonisti della storia industriale italiana. Dall'aprile del 2022 fino allo stesso mese di quest'anno era stato amministratore delegato di Fincantieri. Prima ancora aveva ricoperto vari ruoli in Finmeccanica a partire dal 1993, tra cui quello di direttore generale dal 1997 al 2000 e quello di amministratore delegato per i due anni successivi.

«La scomparsa di Giuseppe Bono mi addolora profondamente – ha dichiarato il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, nel commentare la scomparsa del manager –. È stato un capitano di industria di straordinaria visione e tenacia che in momenti estremamente difficili ha salvato e rilanciato un patrimonio nazionale come Fincantieri facendola diventare un leader mondiale. Con lui se ne va uno degli esponenti di punta di quel management pubblico capace di altissimi livelli di imprenditorialità. Eravamo legati da una profonda amicizia e da una comune cultura. Ricordo lo sforzo che facemmo insieme per fare sì che il ponte di Genova fosse realizzato in acciaio. Ci mancherà».

Il presidente di Fincantieri Claudio Graziano, insieme all'amministratore delegato Pierroberto Folgiero, ha ricordato la figura di Giuseppe Bono parlando di «un grande condottiero» che ha dato «un contributo fondamentale per il rilancio della navalmeccanica italiana che oggi può vantare indiscusse leadership mondiali».

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla politica e dai sindacati. Bono è stato «un grande esempio di manager e capitano d'impresa» per il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, mentre il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ne ha elogiato la «competenza, innovazione, qualità delle relazioni sindacali e il grande rispetto per il ruolo dei lavoratori». Ancora, i segretari generali di Fim Cisl (Roberto Benaglia), Fiom Cgil (Michele De Palma) e Uilm Uil (Rocco Palombella), in un comunicato congiunto, hanno affermato che «la rotta tracciata dall'ex ad Giuseppe Bono alla guida di Fincantieri ha consentito non solo di superare difficili momenti di contesto e di mercato ma di porre le basi per una prospettiva di sviluppo e crescita industriale di uno dei più importanti asset strategici del nostro Paese. I risultati che la società sta raggiungendo confermano quel solco su cui il nuovo management ha ulteriormente rafforzato la propria iniziativa».