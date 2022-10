Trieste capitale mondiale della tecnologia di laminazione

TRIESTE - Torna in Italia dopo nove anni la conferenza internazionale triennale Rolling. L’evento triennale giunto alla 12ª edizione, organizzato nel nostro Paese dall'Associazione Italiana di Metallurgia (AIM), si è aperto oggi nella splendida cornice della ex Stazione Marittima di Trieste, che per tre giorni rappresenterà il centro del mondo in ambito delle tecniche e delle nuove frontiere per la laminazione dell’acciaio.

Il taglio del nastro virtuale è stato tenuto dall’assessore regionale friulano alle Attività Produttive Sergio Bini, che ha invitato gli imprenditori presenti in sala ad investire nella regione italiana citando alcuni importanti progetti che potrebbero rafforzare la presenza del settore siderurgico sul territorio.

Carlo Mapelli, past president di AIM, ha evidenziato le nuove frontiere di performance ambientali e tecniche degli acciai a cui anche la deformazione plastica della laminazione dovrà contribuire. «Assisteremo nei prossimi anni – ha rimarcato – anche ad una integrazione di ulteriori lavorazioni all’interno della singola linea di laminazione, come ad esempio i trattamenti superficiali. Senza contare nuovi impianti di captaggio delle emissioni e di recupero energetico per abbattere l’impronta ambientale degli impianti».

Presidente dell’evento è Il patron di Danieli, Gianpietro Benedetti che ha ribadito come anche in siderurgia il tempo corra e le innovazioni si susseguano. Uno dei passaggi fondamentali ha riguardato la laminazione tecnomeccanica, capace di incidere in maniera significativa sui costi: «Questa tre giorni non deve essere considerata solo una serie di convegni tecnici, ma anche un’occasione per confrontarsi e trovare soluzioni nuove. Proprio da un evento come questo si sono poste le basi per la nascita dell’idea per la saldatura delle billette e la laminazione in continuo che oggi è ormai una tecnologia consolidata e performante».

Particolarmente ricca la proposta di approfondimenti tecnici che suddivisi sulle grandi categorie di “lunghi” e “piani” hanno affrontato aspetti come: la lubrificazione, la finitura, la prevenzione e correzione delle eventuali difettosità, oltre alle ultime frontiere in termini di trattamenti superficiali, digitalizzazione e automazione del processo. Clicca qui per accedere al programma completo.