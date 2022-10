Giuseppe Pasini: «Il sistema acciaio ce la farà, ma serve un'Europa unita»

Translated by Deepl

BRESCIA - Un acciaio che ha bisogno di nuove competenze, nuove professionalità tecniche e nuova energia, e che per questo guarda alla scuola e ai suoi studenti (e studentesse). Ma anche un acciaio che sta affrontando uno dei momenti più difficili della propria storia recente, e che per superarlo deve guardare all'Europa e chiedere che ritrovi l'unità per uscire dalla crisi energetica, visto anche che si registrano segnali di un rallentamento della domanda.

Sono alcuni dei temi che il presidente Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi, ha toccato nell'intervista realizzata a Futura - Economia per l'ambiente, l'expo dedicata all'economia sostenibile che si è tenuta nei giorni scorsi al Brixia Forum di Brescia, e dove il gruppo che produce acciai per l'edilizia era presente come espositore.