«Anche per i costruttori di impianti è diventato più difficile pianificare»

Translated by Deepl

Gli imprevisti sono il “new normal” mentre gli scenari cambiano in continuazione, pertanto è diventato difficile negli ultimi anni fare programmazioni di lungo periodo. Questo vale tanto per le acciaierie quanto per i costruttori di impianti, come sottolineato da Michele Bendotti, amministratore unico di Forni Industriali Bendotti, nel corso del webinar “Siderurgia: parlano i fornitori” targato siderweb.

«Come costruttori – ha spiegato – siamo stati pesantemente colpiti dallo scoppio della guerra in Ucraina, così come dall’aumento dei costi dell’energia, iniziato già nel 2021. Con i contratti in corso non abbiamo potuto fare molto, se non cercare di rispettare gli impegni presi e subire la situazione, assorbendo i fortissimi aumenti di costo».

A proposito dell’esplosione dei costi, Bendotti ha voluto rimarcare che il problema è prettamente europeo: negli Usa, per esempio, non viene percepito con la stessa intensità e pertanto «lì è difficile riuscire a perorare la nostra causa di fronte ad aumenti molto consistenti». Tuttavia, nota positiva riguardo allo stesso mercato è che «l’onda lunga della Section 232 non si è ancora placata. Lo vediamo per esempio con Nucor che continua a portare avanti un’importante campagna di investimenti e a guardare in là nel tempo».

Tornando al mercato europeo, dopo un 2021 definito da diversi produttori siderurgici come il miglior anno di sempre, dal 24 febbraio scorso il mondo è cambiato e, ha affermato Bendotti, è diventato ancora più difficile fare pianificazioni che non siano a brevissimo respiro. In questo contesto «noi cerchiamo di pianificare gli acquisti con grande anticipo, quindi in maniera approssimativa per l’80% circa e lavorando di cesello il restante 20%». La difficoltà nel programmare «è in totale controtendenza con il nostro modello di business, se pensiamo che progettiamo impianti con lead time molto lunghi: possono passare anche 18 mesi tra firma del contratto e avviamento e anticipare di così tanto qualsiasi evento credo sia impossibile per chiunque».

Infine, parlando di innovazione nell’ottica di decarbonizzazione, il titolare di Forni Industriali Bendotti ha proposto un’analogia tra automotive e volontà di elettrificare nella siderurgia: «Nel 2035 non saranno più vendute automobili con motori a combustione interna, ma chissà che l’Europa, che secondo me ha una considerazione troppo elevata di sé, non torni sui propri passi anche alla luce degli ultimi avvenimenti. Anche in campo siderurgico, la necessità di ridurre la carbon footprint degli impianti è limitata all’Europa, ma non possiamo pensare da soli di cambiare il mondo». Riferendosi al proprio settore, Bendotti ha affermato che «prima di pensare a passare a nuovi modelli di business, dobbiamo pensare a ottimizzare ciò che già esiste. Antonio Gozzi, che con Duferco ci ha onorato dell’ordine di acquisto del forno di preriscaldo, ha iniziato lo scorso anno a parlare di miscele di idrometano e di biomasse e queste per noi possono essere forme ibride che garantiranno un successo».

«Per noi – ha concluso – il forno di riscaldo è elemento flessibile di fondamentale importanza tra acciaieria e laminatoio in quanto riesce a compensare eventuali downtime dovuti per esempio a picchi di energia elettrica».