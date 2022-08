PANorami: politica e questione energetica

Non ha più senso tenere vincolato il prezzo delle energie rinnovabili a quello del gas, ha detto ieri Mario Draghi al Meeting di Rimini. La questione energetica è sempre più pressante: c’è il rischio che circa 90mila imprese siano spazzate via alla ripresa definitiva tra settembre e ottobre, finendo fuori mercato per i prezzi insostenibili dell’energia.

Mentre la Germania ha scelto e annunciato la strada del razionamento, l’Italia è ostaggio di una campagna elettorale dove sono sempre più rilevanti annunci e promesse.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.