Agenda: settimana di trimestrali

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb, oggi in forma scritta.

Domani, martedì 19 luglio, siderweb propone un nuovo webinar. Dalle 11 su zoom si parlerà di “Leadership al femminile - Viaggio tra competenze, leadership e acciaio al femminile”. Francesca Morandi, Content Manager di siderweb, intervisterà la presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e a seguire Carolina de Miranda (ORI Martin), Micaela di Giusto (Gruppo Pittini) e Mariacristina Gribaudi (Keyline). La partecipazione come sempre è gratuita, basta registrarsi nell’area eventi-webinar di siderweb.com.

Mercoledì 20 luglio Anima propone il proprio focus sulle materie prime, online dalle 15.30 alle 17. In agenda il caro energia, l’alta volatilità dei prezzi delle materie prime, la scarsità delle forniture a monte e lo shock logistico. Interverrà anche Achille Fornasini, docente di analisi tecnica all'Università degli Studi di Brescia e Partner & Chief Analyst di siderweb. Per informazioni e iscrizioni anima.it.

Sempre mercoledì alle 15 in presenza nella propria sede Confindustria Brescia presenta il suo terzo bilancio di sostenibilità, redatto in conformità ai GRI Standards. Per informazioni confindustriabrescia.it.

Infine, Eurofer pubblica i dati sull'import-export di prodotti finiti aggiornati a maggio.

Giovedì 21 luglio Nucor presenta i risultati del secondo trimestre 2022. Faranno lo stesso venerdì 22 luglio Ssab e Cleveland-Cliffs.

