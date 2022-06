Lutto d’acciaio

Translated by Deepl

È scomparso nelle scorse ore Ottavio Lecis, past president di Aim.

Lecis è stato presidente dell’Associazione Italiana di Metallurgia nei bienni 2004/2005 e 2012/2013, dopo essere stato alla vicepresidenza per diversi mandati.

Classe 1939, Lecis ha avuto una lunga e ricca carriera in campo siderurgico: aveva prestato le proprie competenze in Breda Siderurgica, Galtarossa (Vr), Stefana (Bs), Acciaierie di Piombino, Ilva Laminati Piani e Verres, oltre che in Dalmine, Acciaierie Falck di Bolzano e Cogne Acciai Speciali. Nel 1996 aveva fondato Sigmaelle, società di consulenza integrata per le imprese su sicurezza, ambiente, formazione, organizzazione aziendale e privacy.

«L'ing. Ottavio Lecis - è il saluto che l'Aim ha affidato anche a un post su Linkedin - amava trasmettere conoscenze, soprattutto alle nuove generazioni, stimolando una continua crescita professionale e umana. Ci uniamo al dolore della famiglia».

Alla famiglia le più sentite condoglianze della community di siderweb.