Live now “Pnrr: occasione d’acciaio”

A che punto è il Pnrr? Che “occasione” rappresenta per l’acciaio?

A queste e tante altre domande proverà a dare risposta il convegno digitale “Pnrr: occasione d’acciaio”, ora in diretta.

L’evento, organizzato da siderweb in collaborazione con BPER Banca, vede nella prima parte del convegno gli interventi di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Adelaide Mondo (Responsabile Ufficio Corporate Lending BPER Banca).

Nella seconda parte del convegno Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà Andrea Del Moretto (Responsabile Servizio Key Clients Imprese - Italy BPER Banca), Carlo Berardi (Direttore operativo Colombo Costruzioni) e Ruggero Brunori (Amministratore Delegato Ferriera Valsabbia) per raccogliere le testimonianze di chi si confronta quotidianamente con il mercato.

Programma degli interventi

Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb)

PNRR: le opportunità e le sfide per l’acciaio italiano

Adelaide Mondo (Responsabile Ufficio Corporate Lending BPER Banca)

BPER: posizionamento e PNRR, strumenti a supporto del settore

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Carlo Berardi (Direttore operativo Colombo Costruzioni)

(Direttore operativo Colombo Costruzioni) Ruggero Brunori (Amministratore Delegato Ferriera Valsabbia)

(Amministratore Delegato Ferriera Valsabbia) Andrea Del Moretto (Responsabile Servizio Key Clients Imprese - Italy BPER Banca)

