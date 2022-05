Acciaierie d’Italia: si dimette Carlo Mapelli

Translated by Deepl

Salgono a tre le dimissioni nel Cda di Acciaierie d’Italia holding. Secondo quanto appreso da siderweb anche Carlo Mapelli, consigliere di nomina Invitalia, ha presentato le dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’azienda. Dimissioni che vanno ad aggiungersi a quelle di Stefano Cao e Kristian Notebaert usciti in precedenza.

Non è stato possibile raggiungere l’interessato per avere un commento, tuttavia, fonti vicine alla vicenda indicano che all’origine della decisione vi sarebbero divergenze di natura tecnica e gestionale. Motivazioni simili a quelle che avevano portato all’abbandono di Notebaert, Chief Technical Officer primary operations Flat Europe di ArcelorMittal.

L'azienda interpellata ha preferito non rilasciare commenti sulle dimissioni.

Con le dimissioni di Mapelli si arriva alla sostituzione del 50% del Consiglio di Amministrazione in meno di un anno.

In Cda restano quindi il presidente Franco Bernabé, l’ad Lucia Morselli e i consiglieri Ernesto Somma, Eric Niedziela e Ondra Otradovec.

Un ultim'ora diffusa dall'Adnkronos indica nella dottoressa Tiziana De Luca, dirigente dell’Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il nuovo consigliere ADI che prenderà il posto di Mapelli.