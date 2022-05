Ricrea punta su decarbonizzazione e miglioramento del recupero

Translated by Deepl

ROMA - I presidenti di Ricrea e Conai, Domenico Rinaldini e Luca Ruini, ripercorrono i 25 anni di successi dei rispettivi consorzi nati nel 1997 grazie al decreto Ronchi, che riformò la raccolta differenziata in Italia.

Proprio l’ex ministro Edo Ronchi, oggi presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ha presentato in occasione dell’assemblea generale di Ricrea lo studio «Dall’acciaio all’acciaio. Il contributo nella lotta al cambiamento climatico» che puntualizza l’importanza della decarbonizzazione del comparto siderurgico.

Carlo Mapelli, ordinario di siderurgia al Politecnico di Milano, ha invece presentato alcuni dei risultati raggiunti in uno studio per migliorare la riciclabilità degli imballaggi in acciaio, separandoli dallo stagno.