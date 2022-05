Made in Steel: le vendite degli spazi sono aperte

È l’agorà della filiera siderurgica, per dirla con il presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, dove si parla di mercato e prezzi, di mega trend dell’acciaio nazionale, di previsioni. E dove si fa business a un ritmo incalzante: si incontrano clienti e fornitori (attuali e potenziali) i competitor, i partner. Insomma, è Made in Steel.

La Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio si terrà il 9, 10 e 11 maggio 2023 a fieramilano Rho, negli “storici” padiglioni 22 e 24 che nel 2021 non era stato possibile occupare per i cambi di data forzati dalla pandemia (da marzo a giugno, da giugno a ottobre).

Oggi le prenotazioni e le vendite degli spazi espositivi sono aperte.

Nella mappa, in giallo gli spazi a oggi opzionati, in rosso quelli occupati.

«La sensazione generale, considerato già quanti si sono registrati e stanno valutando le aree disponibili – spiega Mauro Franchina, Sales Manager di Made in Steel -, è che l’interesse sia più acceso che mai, complice forse anche il fatto che probabilmente andremo incontro a un periodo di mercato non semplice, che invoglia perciò ancora di più i player a incontrarsi e confrontarsi, nonché “contaminarsi” in quella che ormai è la loro piazza di riferimento».

Dal 2005, anno della prima edizione, l’evento biennale ha visto una continua crescita, tanto da arrivare a spostare il focus dalla filiera siderurgica del Sud Europa a quella internazionale, allargando la propria area di influenza e di attrattività.

Made in Steel 2021 aveva visto la partecipazione di 184 espositori, tra cui 22 esteri, su una superficie espositiva di circa 10mila metri quadrati. In tutto 15 i Paesi rappresentati dagli espositori. Le presenze erano arrivate a 13.505, provenienti da 68 Paesi.

L’evento 2023 sarà sponsorizzato da BPER Banca.