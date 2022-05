Webinar. Francia: le possibilità Oltralpe per l’acciaio "made in Italy"

Versione stampabile

Tornano i focus Paese di siderweb. La prima meta del "tour siderurgico" 2022 è la Francia con il webinar “Le possibilità oltralpe per l’acciaio Made in Italy”.

La data da fissarsi in agenda è martedì 10 maggio alle 11, con un ricco panel di interventi, a iniziare da Bruno De Moura Fernandes (COFACE), che illustrerà i principali tratti dell’economia francese e i rapporti con il nostro Paese, a cui farà seguito l'intervento di Stefano Ferrari (siderweb), che esporrà i dati dell’interscambio tra Italia e Francia in ambito siderurgico. A seguire Mauro Vittorini (Camera di Commercio e Industria italiana per la Francia di Lione) mostrerà alla filiera gli strumenti che la Camera di Commercio italiana per la Francia ha a propria disposizione per affiancare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Le testimonianze dirette di due operatori che sono presenti ormai da anni con siti produttivi in Francia saranno il cuore della seconda parte del webinar, nella quale Davide Lorenzini (siderweb) intervisterà Enrico Fornelli (Gruppo Beltrame) ed Eric Mattioli (Interacciai e SMA).

Programma degli interventi:

Bruno De Moura Fernandes - Head of Macroeconomic Research COFACE

Francia: prospettive di sviluppo e rapporti con l’Italia

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Il commercio di acciaio tra Italia e Francia

Mauro Vittorini - Vice Presidente Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione

Gli strumenti di sostegno per le imprese da parte della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Francia.

Nella seconda parte dell’incontro Davide Lorenzini (direttore responsabile siderweb) intervista:

Enrico Fornelli - direttore commerciale AFV Beltrame Group

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

