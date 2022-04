PANorami: rivoluzione Twitter

Versione stampabile

Elon Musk, uno dei grandi oligopolisti delle tecnologie digitali, ha annunciato l'acquisto di Twitter per 43,5 miliardi di dollari. Il nuovo modello di business dovrebbe basarsi su una sorta di abbonamento, in modo che la piattaforma social possa essere frequentata in modo ancora più intenso da opinion leader. È ancora presto per capire cosa cambierà con l'ingresso del visionario dell'economia high tech, pieno anche di ambiguità e contraddizioni.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.