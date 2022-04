Metinvest impegnata per la solidarietà in Ucraina

Versione stampabile Translated by Deepl

Di fronte ad una tragedia come quella che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno in Ucraina si fa fatica a restare indifferenti, spesso però nonostante si voglia offrire il proprio contributo concreto si ha paura di affidarlo a millantatori, che privi di scrupoli non esitano a lucrare sulle tragedie.

In questo caso però è un player siderurgico ben noto in Italia a decidere di impegnarsi in prima persona, garantendo direttamente circa la destinazione di quanto raccolto sia a livello economico che di beni di prima necessità. Si tratta di Metinvest che nei giorni scorsi ha diffuso questa lettera firmata da Viktor Dembytskyy e Roberto Re rispettivamente, Ceo Metinvest Trametal – Ferriera Valsider e Head of Metinvest Europe.

Gentili clienti, fornitori e partner

la catastrofe umanitaria causata dalla guerra in corso è sotto gli occhi di tutti.

In questo terribile contesto Metinvest e DTEK, parte del Gruppo SCM, in coordinamento con la Fondazione Rinat Akhmetov, hanno creato il Centro Umanitario Saving Lives (savinglives.scm.com.ua), che dal suo hub logistico in Polonia distribuisce aiuti umanitari alle città e regioni dell’Ucraina che ne hanno più bisogno.

Chiunque può contribuire a sostenere il Centro, ed è per questo che Vi invitiamo ad essere al nostro fianco con un contributo economico, utilizzando il conto dedicato di cui riportiamo di seguito gli estremi:

FUNDACJA RAZEM DAMY RADĘ - DO IT TOGETHER (fonte finanziaria del Centro Umanitario)

Bank Millennium, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa

IBAN per donazioni in euro: PL57 1160 2202 0000 0005 2207 1238 – BIC (SWIFT): BIGBPLPW

Qualora invece preferiste donare direttamente generi di prima necessità (es. prodotti alimentari a lunga conservazione, alimenti e prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale) vi invitiamo a prendere preventivamente accordi con il Centro, di cui riportiamo di seguito i contatti:Tel.: +48 22 162 18 04 - WhatsApp/Viber: +38 067 510 01 67 - E-mail: dopomoga@metivestholding.com

Vi ringraziamo anticipatamente dell’attenzione e confidiamo nella vostra disponibilità ad aiutare l'Ucraina in un momento così difficile.

Cordialmente.

Viktor Dembytskyy, Ceo Metinvest Trametal SpA – Ferriera Valsider SpA

Roberto Re Head, of Metinvest Europe