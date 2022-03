Ucraina, la solidarietà concreta di Danieli

Versione stampabile

Sono 64, soprattutto donne, bambini e ragazzi sotto i 18 anni, i cittadini ucraini che il gruppo Danieli ha messo in salvo dalla guerra (nella foto di testa il momento dell'arrivo) che sta dilaniando il loro Paese. Quello di Danieli è un gesto, concreto, di solidarietà nei confronti dei propri dipendenti (una sessantina, circa, in totale) che operavano nella sede tecnica di Dnipro, città che si trova nella parte orientale del Paese.

«Ci è sembrato giusto e necessario – spiega Paola Perabò, vice presidente di Danieli Academy, occuparci delle persone che lavorano con noi e delle loro famiglie, adoperandoci per permettere, almeno a chi poteva e voleva, di lasciare l’Ucraina e non rischiare la vita».

E così è stato avviato il progetto che, combinando un viaggio, lungo e faticoso, in autobus fino alla Romania e poi con un volo charter da Bucarest, «ci ha permesso di mettere in salvo soprattutto donne e giovani, visto che gli uomini con età tra i 18 ed i 60 anni non possono lasciare il Paese – spiega Paola Perabò – che ora sono ospitati nei locali del nostro Campus e per i quali, oltre a mettere a disposizione alloggi confortevoli, abbiamo già avviato programmi culturali e di socializzazione».

Particolare attenzione viene riservata ai più piccoli, «che vengono coinvolti in attività ludiche e sportive in palestra, ma per i quali possiamo contare sulla collaborazione degli scout ed anche del nostro gruppo sportivo». Ma non solo.

«Perché abbiamo organizzato anche dei corsi di italiano in Academy – dice ancora Paola Perabò – per i quali contiamo di poter avere presto anche la collaborazione dell’Università di Udine».

E, a proposito di collaborazione, la vice presidente di Danieli Academy sottolinea che «siamo molto felici che anche i nostri collaboratori locali si siano da subito messi a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria ai loro colleghi ucraini ed ai familiari: le esigenze, mano a mano che si presentano, vengono indicate nella sezione dedicata al personale del sito aziendale e subito si mette in moto il meccanismo degli interventi».

Per comprendere meglio il senso dell’iniziativa di Danieli, è sufficiente la risposta di Paola Perabò alla domanda relativa alla sua durata: «Fino a quando servirà». Tutto chiaro.