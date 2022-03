Ripartono le acciaierie italiane

Versione stampabile

Probabilmente qualcuno in Europa avrà fatto la danza della pioggia o meglio, del vento, fatto sta che il vento del nord ha soffiato talmente forte da far quasi "crollare" il prezzo dell’energia in Germania.



Un calo di costi che grazie all’interconnector ha permesso anche agli impianti italiani di tornare a produrre.

Pertanto: il gruppo Pittini, Acciaierie Venete, AFV Beltrame, Feralpi, Alfa Acciai, Duferco Travi e Profilati e Arvedi, a quanto risulta a siderweb saranno regolarmente in produzione, accantonando le sospensioni che avevano caratterizzato questa settimana. Fonti sindacali indicano la ripartenza di ABS invece per la prossima settimana, anche se non è escluso che il calo del costo energetico possa convincere l’azienda ad anticipare il ritorno in produzione.

Tutte le aziende però sono concordi sul fatto che il prossimo checkpoint è fissato per lunedì 14 marzo quando si avranno stime e proiezioni sulla possibile evoluzione del prezzo energetico per la settimana entrante.



Non è escluso che nel fine settimana qualcuno comunque decida di riprendere la “danza del vento” nella speranza che i picchi di costo visti in settimana restino un caso isolato.