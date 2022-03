Metinvest: tre priorità per il sostegno dell'Ucraina

Versione stampabile Translated by Deepl

A due settimane dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è il CEO di Metinvest Yuriy Ryzhenkov a fare il punto della situazione per il produttore internazionale, di base anche in Italia.

«Stiamo aiutando le forze armate dell'Ucraina e le forze di difesa territoriale e abbiamo dispiegato un fronte umanitario – ha spiegato l’amministratore delegato dell’azienda in una press release internazionale -. Oggi, siamo concentrati a salvaguardare la salute e la vita dei nostri dipendenti e delle persone che vivono nelle città in cui il Gruppo è presente. La seconda priorità è l'aiuto umanitario. La terza priorità è l'assistenza alle forze di difesa territoriale e alle forze armate dell'Ucraina. Per prevenire incidenti industriali, appena sono iniziate le ostilità, abbiamo messo le nostre imprese in modalità di conservazione a caldo. Prima abbiamo chiuso entrambe le acciaierie di Mariupol, poi lo stesso è stato fatto a Zaporizhia. Quando i primi missili hanno colpito e la città è stata bombardata, abbiamo fermato Zaporizhstal. Restano ancora in funzione la nostra acciaieria Kamet a Kamianske, e le nostre attività minerarie a Kryvyi Rih, con queste ultime che operano al 30-40% della loro capacità. Naturalmente, la catena logistica interrotta rimane l’ostacolo principale alle esportazioni».

Il manager ha tracciato poi, attività per attività, una fotografia dettagliata dello stato dell’arte a partire dall’assistenza alle forze armate dell'Ucraina e alle forze di difesa territoriale.

«Dall'inizio dell'invasione russa, i nostri impianti di produzione e quelli dei nostri partner sono passati alla produzione di ostacoli anticarro, noti come ricci (elemento in acciaio fatto di tre sezioni di travi saldate). A oggi, la sola Metinvest ha fornito più di 3.500 ricci anticarro e più di 2.000 blocchi di cemento per i rifugi. Inoltre, per decisione presa direttamente da Rinat Akhmetov (proprietario del gruppo, ndr), stiamo fornendo gratuitamente a qualsiasi nostro partner i materiali metallici necessari per la fabbricazione di ricci e rifugi. Parallelamente, stiamo trasferendo attrezzature speciali alle forze armate dell'Ucraina. Fino a oggi, sono stati forniti più di 50 veicoli di vario tipo. Rinat Akhmetov ha anche deciso di stanziare 10 milioni di euro per l'acquisto di equipaggiamento protettivo per le forze di difesa territoriale. Questo equipaggiamento comprende elmetti, giubbotti blindati e kit di pronto soccorso. Oggi è stato acquistato il primo lotto di quasi 3.000 giubbotti blindati e 500 kit di pronto soccorso. Sono in viaggio verso l'Ucraina e presto saranno forniti alle forze di difesa».

Se l’impegno sul fronte militare è importante, quello negli aiuti umanitari non è da meno.

«Non appena ci siamo resi conto che la situazione umanitaria avrebbe potuto precipitare – ha aggiunto Ryzhenkov -, abbiamo aperto un fronte umanitario senza precedenti. Le principali organizzazioni coinvolte sono la Rinat Akhmetov Foundation, Metinvest Group, DTEK e altre imprese SCM. Usando Metinvest Polonia come base, abbiamo aperto un hub di trasbordo, dove aggreghiamo gli aiuti umanitari provenienti da diversi Paesi europei, come Romania, Germania, Paesi Bassi, Stati baltici e la stessa Polonia. Da lì, gli aiuti vengono inviati in Ucraina e smistati in un centro umanitario di base a Zaporizhzhia. Una volta smistati, gli aiuti saranno diretti dove ce n'è più bisogno. Nei prossimi giorni, ci aspettiamo la consegna di più di 80 tonnellate di cibo. Con questi aiuti si stanno preparando anche i kit alimentari per le persone».

In questo scenario particolarmente grave e complesso, un focus speciale viene rivolto alla città di Mariupol, una delle zone in cui il conflitto è stato più feroce fino a ora.

«Vorrei sottolineare la situazione a Mariupol – ha concluso il CEO di Metinvest -. Anche prima dell'inizio della fase attiva dei combattimenti, abbiamo rifornito tutti i rifugi antiaerei dell'Ilyich Steel e dell'Azovstal con acqua, cibo e altri articoli essenziali. Da quando è iniziato il bombardamento della città, che purtroppo è ancora in corso, è stato impossibile evacuare i residenti. Dal primo giorno, abbiamo aperto i nostri rifugi antiatomici non solo ai nostri dipendenti, ma anche a tutti i residenti della città, che da allora sono rimasti lì. Ora l'acqua e il cibo di cui abbiamo fatto scorta stanno finendo. Pertanto, è fondamentale organizzare gli aiuti umanitari, soprattutto per Mariupol, così come per la città di Enerhodar. Carovane di camion sono già state formate a Zaporizhia, autobus e camion sono stati riforniti e sono pronti ad aiutare Mariupol. Purtroppo, i soldati della Federazione Russa non li lasciano passare, anche se la creazione di corridoi umanitari è stata confermata ai più alti livelli. Abbiamo cercato di raggiungere la città per quattro giorni consecutivi, ma non siamo riusciti fare alcun progresso».

Una testimonianza viva di come anche una delle principali realtà siderurgiche ucraine combatta in prima linea per contrastare un’invasione ritenuta completamente ingiustificata.