Il punto con siderweb

Caro energia: l'acciaio italiano spegne i forni

Si allunga l'elenco delle acciaierie italiane che stanno producendo a singhiozzo, con fermate durante la settimana, a causa dei picchi record del costo dell'energia. Un aggiornamento con il direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.

Mercato di guerra

L'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina sul mercato dell'acciaio, con le quotazioni dei piani che si sono praticamente bloccate mentre i lunghi fanno i conti con il caro energia. Inox in crisi per la fiammata del nickel. In pratica una Tempesta perfetta. Il responsabile dell'Ufficio studi, Stefano Ferrari fa il punto della situazione.