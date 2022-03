Il mondo dell’acciaio piange Amedeo Alberti

Versione stampabile

Dopo una breve malattia, non legata al Covid-19, si è spento all’età di 83 anni il cavaliere del lavoro Amedeo Alberti, fondatore della Alberti Lamiere di Grezzana (Vr), che ha fatto crescere e valorizzare e che è oggi gestita dai figli, e personaggio molto conosciuto ed apprezzato non solo per le qualità imprenditoriali, ma anche per quelle umane.

Arrivato a Grezzana, frazione di Lugo, da Verona insieme al padre Arturo, Alberti è stato uno dei protagonisti di quello che è stato definito il «miracolo economico» di quell’area, facendo apprezzare la Alberti Lamiere, oltre che a livello nazionale e internazionale, anche dai lughesi.

Negli anni '70 del secolo scorso Amedeo Alberti era stato, infatti, anche presidente dell'As Lugo ed ancora oggi la Alberti Lamiere supporta praticamente tutte le iniziative che vengono organizzate in quelle zone.

L’ultimo saluto ad Amedeo Alberti sarà dato domani, sabato 5 marzo alle 11, nella chiesa parrocchiale della frazione di Grezzana.

Ai figli – Chiara, Arturo (sindaco di Grezzana), Michele, Andrea e Federico – ai parenti e agli amici tutti le più sentite condoglianze dalla community dell’acciaio di siderweb.